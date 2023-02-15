رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكوستاريكي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة رودريغو تشافيس روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله معالي الدكتور أرنولد أندريه تينوكو وزير الخارجية والعبادة الكوستاريكي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز