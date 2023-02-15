الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفداً من البرلمان البريطاني

المصدر: وام

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استقبلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها بأبوظبي وفد لجنة الصداقة الإماراتية البريطانية التابعة للبرلمان البريطاني وذلك بحضور سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

تأتي الزيارة في إطار التعارف وتعزيز التعاون على الصعيد الدولي ضمن مسار التعريف بنشاطات الهيئة وخططها المستقبلية.

كما وتأتي هذه الخطوة من ضمن المساعي المستمرة لتطوير آليات العمل الحقوقي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس مع المنظمات والبرلمانات على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرضت الهيئة أمام الوفد البريطاني رؤيتها وأهدافها والممارسات الحقوقية الفضلى التي تسعى إلى الوصول إليها، كما تم استعراض النتائج التي تحققت في مسيرة التأسيس وما تليها من خطط واستحقاقات مستقبلية.

الجدير بالذكر أن اللقاء الذي جمع الهيئة بوفد البرلمان البريطاني هو الثاني بعد اللقاء الأول الذي انعقد في فبراير 2022 على هامش زيارة البرلمان البريطاني للدولة.

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