اعتماد الملصق الإعلاني للدورة 26 من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

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ضمن الاستعدادات المبكرة لجائزة دبي الدولية للقرآن لإقامة الدورة الـ26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في رمضان المقبل، اعتمد المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة الملصق الإعلاني للمسابقة التي ستنطلق في الثاني من شهر رمضان المقبل وتستمر حتى الـ11 منه على أن يقام الحفل الختامي في الـ13 من رمضان.

وأشار المستشار إبراهيم بوملحه إلى أن الجائزة باشرت منذ فترة بتوجيه الدعوة للمشاركة في المسابقة لأكثر من 120 دولة من الدول والجاليات المسلمة حول العالم للمشاركة وفقاً للشروط الخاصة بها ويأتي في مقدمتها أن يكون المرشح حافظاً كتاب الله العزيز وأن يكون ملماً بأحكام التجويد وأن يكون المشارك من الذكور وألا يزيد عمره على 25 عاماً وألا يكون قد شارك في الدورات السابقة للمسابقة.

كما يسمح بمرافق واحد إذا كان المتسابق دون 16 عاماً أو من تستدعي حالته الصحية ذلك، وتوفر الجائزة التسهيلات والخدمات كافة للمشاركين ومرافقيهم من استخراج تأشيرات الدخول إلى الدولة وتوفير تذاكر السفر ذهاباً وإياباً بالإضافة إلى الإقامة والضيافة والجوائز المالية القيمة، كما تم اعتماد الجدول الزمني لوصول المتسابقين إلى الدولة فمن المنتظر أن يبدأ وصولهم بتاريخ 28 من شعبان الموافق 20 مارس المقبل.

وتبدأ الاختبارات المبدئية للمتسابقين للتأكد من حفظهم من 30 شعبان وتستمر حتى الأول من رمضان، كما أضاف بو ملحة إن الجائزة قد تلقت حتى الآن موافقة 45 دولة وجالية للمشاركة في هذه الدورة وإن العدد قابل للزيادة في الأيام المقبلة.

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