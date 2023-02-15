3 خدمات إلكترونية جديدة لجمارك رأس الخيمة في أسبوع الابتكار

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

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أطلقت دائرة الجمارك في رأس الخيمة 3 خدمات إلكترونية جديدة خلال أسبوع الابتكار، ودشنت النسخة المحدثة من النظام الداخلي لنظام إدارة المعرفة لموظفيها.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله المحرزي، مدير عام الدائرة، أن الحزمة الجديدة من الخدمات تشمل تمديد التأمينات، وحذف المعاملات الجمركية، وإدارة حساب التسهيلات، مشيراً إلى أنها ستسهم في تقليص رحلة المتعامل وتعزيز وتسهيل الإجراءات وزيادة نسبة الرضا، دون الحاجة لزيارة مراكز سعادة المتعاملين، عطفاً على تحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال بين الدائرة والمتعاملين.

وأشار إلى أن هذه التحسينات والخدمات الجديدة المفعلة تعمل على تعزيز أوجه التعاون بين الشركاء والمتعاملين من خلال الربط التقني وتكامل الإجراءات بين الجهات، بهدف تحقيق رؤية الدولة في تقديم خدمات متكاملة قائمة على الاستدامة، واستشراف المستقبل وإطلاق المبادرات الخلاقة والمشاريع المبتكرة التي تنسجم مع السياسات والتوجهات والخطط التي تتبناها قيادتنا الرشيدة.

ريادة

وأكد المدير العام أن أسبوع الابتكار يجسد ريادة الدولة في مجال الابتكار إقليمياً ودولياً، وأن المبادرات التي تطلق فيه تعزز ثقافة الإبداع في الدولة، وتعزز مكانتها مركزاً عالمياً في هذا الشأن.

وأضاف: نحرص في دائرة جمارك رأس الخيمة على نشر ثقافة الابتكار وترسيخها من خلال المشاركة في فعاليات هذا الأسبوع من شهر فبراير لكل عام، وخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار في مجالاتها المختلفة.

أجهزة

وأضاف: تبنت الدائرة سلسلة من الأجهزة الحديثة والمتطورة للتفتيش حتى تمكن موظف العمليات الجمركية من القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى المستويات، بما يحقق سلامة وأمن حدود الدولة وتقديم التسهيلات للتجارة، وكذلك أتمتة خدماتها، وتحويلها إلى إلكترونية وذكية.

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