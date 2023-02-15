حاكم الفجيرة يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق.

ورحّب صاحب السمو حاكم الفجيرة، بمسرور بارزاني والوفد المرافق له، متمنياً له طيب الإقامة في زيارته للدولة.

وتم في اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق وخاصة إقليم كردستان العراق في مجالات التنمية والاقتصاد، كما تناول اللقاء مناقشة القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين على المستوى الإقليمي والدولي.

إشادة

ومن جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم الفجيرة، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز