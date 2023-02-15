مشاركون: كوادرنا الخليجية الشابة جاهزة لمواجهة تحديات المستقبل

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مشاركون خلال جلسة حوارية بعنوان «العالم يتغير: هل مواهبنا الخليجية الحكومية جاهزة للمستقبل؟»، ضمن منتدى ملتقى الخبرات الخليجي خلال القمة العالمية للحكومات 2023، جاهزية المواهب الخليجية الحكومية الشابة لمواجهة تحديات المستقبل، مستعرضين عدداً من النماذج الريادية في الممارسات الخليجية بقطاع الموارد البشرية.

ونوهت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، حرص الجهات الحكومية الإماراتية على تحقيق الفائدة القصوى من الدورات التدريبية والتطويرية التي تنظم للموظفين.

وأفادت بأن «الفكرة الأساسية للتدريب هي التنفيذ على أرض الواقع، لذلك لا بد من تمكين الموظفين من الاستفادة مما تعلموه عملياً على أرض الواقع، لضمان الاستفادة المستقبلية ومواكبة تطورات العصر».

من جانبه قال الدكتور رائد بن شمس، مدير عام معهد الإدارة العامة في مملكة البحرين: «لا بد أن ندرك أن الهدف في القطاع الحكومي ليس إنتاجياً بقدر ما هو خدمي، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الطرق في التعامل مع التقنيات بين مختلف فئات المجتمع، لذا نحتاج إلى تدريب مكثف في مختلف الجهات والمؤسسات لتصبح التكنولوجيا أداة سهلة للتعامل بين الجميع، ما يحقق تواصلاً ونجاحاً أكبر في تحقيق الأهداف».

وتابع: «علينا رفع درجة الوعي بين المواطنين بأهمية استخدام مختلف أنواع التكنولوجيا المتاحة، مع مراعاة تطورها المتسارع المستمر».

وتحدثت عبير عبد العزيز الدعيج، وكيل ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت، عن مبادرة نقل وتدوير المواهب بين دول الخليج العربية، بغرض تحقيق الفائدة المرجوة من المواهب التي يعول عليها في بناء المستقبل والتطوير.

وأضافت أن اتفاقية تبادل المواهب من شأنها رفع مستوى الكفاءات وتطوير العمل ورفده المستمر بأهم المواهب وأحدث التقنيات.

وشهدت الجلسة تقديم نماذج عدة من الممارسات الخليجية في الموارد البشرية، حيث استعرض محمد بن الوليد الهنائي، مدير مشروع منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية، في وزارة العمل بسلطنة عمان، تجربة «منظومة إجادة» في حوكمة الأداء لتمكين رؤية عمان 2040.

وسلط الهنائي الضوء على فلسفة «منظومة إجادة»، حيث أشار إلى أنها تجربة تشاركية في إدارة التغيير والتطبيق، مبنية على أفضل الممارسات، وتهدف إلى تحول رأس المال البشري إلى شريك استراتيجي، كما أنها تتسم بالموضوعية والشفافية.

وتناول عبد العزيز سعد المجلي، مستشار بمكتب رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بدولة قطر، برنامج «موارد» الذي يهدف إلى توحيد وتطوير الموارد البشرية الحكومية، وكذلك تقليل الأخطاء من خلال الربط مع الأنظمة المختلفة، وتقديم تراخيص ودعم فني متواصل لجميع الجهات، مع تطبيق أعلى معايير الأمان وسرية البيانات.

وتحدث حمد الردهان، مسؤول شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، عن نظام التوظيف المركزي في حكومة الكويت، والذي يهدف إلى الريادة في التطبيق المؤسسي والرقابي لقانون ونظام الخدمة المدنية، والتطوير الإداري للجهاز الحكومي بالدولة، ورفع كفاءة العمل الإداري، والتطبيق العادل لقانون ونظام الخدمة المدنية في الجهاز الحكومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة لتحقيق أهداف السياسة العامة للدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز