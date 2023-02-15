«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن سلامة خطوط أنابيب المواد البترولية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش الاجتماع الموضوعات الحكومية العامة واتخذ حيالها القرارات اللازمة التي من شأنها تطوير وتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز المكانة الرائدة للإمارة في مختلف المجالات.

وأصدر المجلس قراراً بشأن سلامة خطوط أنابيب المواد البترولية والهيدروكربونية في الإمارة، ويهدف القرار إلى ضمان وصلاحية خطوط الأنابيب في الإمارة للحد من مخاطر وقوع الحوادث والتهديدات الصحية والبيئية التي قد تنتج عنها.

ويتضمن القرار اختصاصات مجلس النفط لتنفيذ أحكام القرار، والتزامات المشغلين والمخالفات والجزاءات المترتبة على عدم الالتزام بضوابط القرار.

واطلع المجلس على تقرير مشاركة الإمارة كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب في المكسيك، والتي احتفى بها المعرض بالشارقة ومشروعها الثقافي الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقدمت الشارقة من خلال جناحها الذي زاره 500 ألف زائر مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج والجلسات والندوات والأعمال التي تعكس الثقافة الإماراتية وتاريخها وتراثها الكبير.

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