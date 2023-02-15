انطلاق تحدي الإمارات للفرق التكتيكية الاثنين المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق النسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، التي تعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بالروية، يوم الاثنين المقبل حتى 24 الجاري، وتشهد مشاركة 60 فريقاً من 30 دولة على مستوى العالم، فيما تبلغ قيمة جوائزها 170 ألف دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته شرطة دبي في سينما روكسي دبي هيلز مول أمس، حيث عرض لأول مرة فيلم «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» تزامناً مع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منافسات التحدي.

وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي العرض الأول من الفيلم بحضور السفير سعود حسن علي النصف القنصل العام لمملكة البحرين، وسفراء وقناصل عدة دول، ومساعدي القائد العام ومدراء الإدارات العامة في الشرطة، وأعضاء الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية التخصصية المشاركة في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، وعدد من الشخصيات الإعلامية والصحفية والمهتمين في قطاع صناعة الأفلام.

وتدور أحداث قصة الفيلم القصير حول كيفية تعامل الفريق التكتيكية التخصصية في شرطة دبي مع جريمة احتجاز رهينة وإنقاذها في الوقت والزمن المثالي، عبر استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العمل الشرطية، وطائرة بلاك هوك.

والطائرات دون طيار، ودوريات التدخل السريع إلى جانب فرق العمل التخصصية في المتابعة والمطاردة والمداهمة بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة، وبمشاركة من أول فريق نسائي تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة بشرطة دبي.

وأشاد معالي الفريق المري بجهود كافة فرق العمل المشاركة في إعداد وإنتاج وتصوير الفيلم بكافة تفاصيله والحرفية العالية التي تضمنتها المشاهد من استخدام لأحدث تقنيات التصوير التي أظهرت مهارات الفرق التكتيكية التخصصية في تنفيذ عمليات المتابعة والمداهمة الميدانية.

ومن جانبه، أكد باريش كانغوكتشي، المنتج التنفيذي وكاتب سيناريو الفيلم، أن الإعداد للفيلم من مشاهد وسيناريو وأماكن تصوير احتاج لفترة تحضير لمدة شهرين، فيما شارك في أداء عروضه 150 شخصاً من الفرق التكتيكية التخصصية وأفراد طاقم التصوير، مبيناً أن التصوير شهد عملاً مكثفاً ولساعات طويلة وصولاً إلى المشهد النهائي.

تفاصيل التحدي

وأوضح اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن قيمة جوائز هذه النسخة من المنافسات تبلغ 170 ألف دولار أمريكي وتشهد مشاركة 60 فريقاً من 30 دولة على مستوى العالم.

ومن جانبه، أكد العميد عبيد مبارك الكتبي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة للتحدي أن شدة المنافسات في النسخة السابقة، واستفادة المشاركين تركتا إرثاً طيباً إضافة إلى أن اقتراحات الفرق للجنة المنظمة أسهم في تطوير الفعاليات والمسابقات وتجهيزات المدينة التدريبية لتنظيمها.

موضحاً أن المنافسات ستجري على مستوى 5 مسابقات مختلفة، تبدأ بتحدي إنقاذ رهينة، يليه تحدي الهجوم، ثم مسابقة إنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي، وأخيراً تحدي اجتياز الموانع.

مشاركة نسائية

ونوه العميد الكتبي بمشاركة أول فريق نسائي تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة بشرطة دبي ضمن التحدي هذا العام، مؤكداً فخر العنصر النسائي وشغفهن للمشاركة، وقدرتهن الكبيرة على التميز والتفوق في المجالات التخصصية الصعبة.

ومبيناً في الوقت ذاته أنهن أظهرن مهارة عالية وكفاءة كبيرة خلال مشاركتهن مؤخراً في بطولة الشرطة للفرق التخصصية في نسختها السادسة، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الإمارة.

نتائج إيجابية

وبدورها، عبرت لطيفة السلمان من الفريق التخصصي للعناصر الشرطية النسائية في شرطة دبي، عن سعادة الفريق بالمشاركة للمرة الأولى في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، مشيرة إلى أن الفريق النسائي حريص على تحقيق نتائج إيجابية.

تتويج يومي

ومن جانبه أكد الملازم أول ياسر الزرعوني مدير فريق شرطة دبي التكتيكي، أن البطولة تحتوي على 5 مسابقات، الأربع الأولى منها تتعلق بمهارات الرماية، فيما الخامسة تتعلق باجتياز الموانع، مبيناً أنه سيتم يومياً تتويج الفريق الفائز في كل مسابقة، فيما في اليوم الخامس سيتم تتويج الحاصل على أعلى مجموع عام في كافة المسابقات.

34 حكماً

وبدوره، أكد جون نيجي حكم التحدي، أن هناك 34 حكماً مُختصاً سيشاركون في تحكيم فعالية البطولة بكافة مسابقاتها، وسيتأكدون من السلامة العامة والتزام الفرق بكافة القواعد إلى جانب اتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان المنافسة على أعلى المستويات.

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