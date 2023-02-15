عمار النعيمي يبحث تعزيز العلاقات مع كوستاريكا

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس، الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية في جمهورية كوستاريكا، يرافقه فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير الجمهورية لدى الدولة، والفونسو موريلوا سالاس، القنصل العام والوزير المستشار للجمهورية لدى الدولة، وخوسية ألبرتو بارانتيس، المساعد الشخصي لوزير الخارجية وشؤون العبادة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالضيف والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه خلال اللقاء أن الإمارات تربطها علاقات صداقة متميزة مع جمهورية كوستاريكا، وتحرص على تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

ومن جانبه عبّر الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وبما تشهده دولة الإمارات عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

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