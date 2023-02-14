الإعلان عن الشعار الرسمي لعملية «الفارس الشهم2»

المصدر: وام

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة عن الشعار الرسمي لعملية «الفارس الشهم 2» التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والهلال الاحمر ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وشركة طموح والمكتب الوطني للاعلام وذلك لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

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