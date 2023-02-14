بلدية عجمان تحصد مواصفة تحقيق الفوائد المالية والاقتصادية

المصدر: عجمان - البيان

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تسلم عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مواصفة تحقيق الفوائد المالية والاقتصادية 10014:2021 ISO، محققة إنجازاً كأول دائرة على مستوى الإمارة.

ومنح مروان العريضي، مدير المصادقة في شركة بيروفيرتاس المانحة للشهادات، المواصفة لمدير البلدية، بحضور خالد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، وعبد الرؤوف محمد مدير إدارة الشؤون المالية بالدائرة، وفريق العمل.

جهود

وأكد النعيمي أن الشهادة تثمن جهود الدائرة في مجال تطوير العمليات المالية، وتطبيق أفضل الممارسات في المجال المالي، مبينًا أن الدائرة تتبنى خطة واضحة ومتكاملة لتحقيق أفضل النتائج وتعمل على تخطيط وإدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية.

وأشاد بجهود الكفاءات المؤهلة التي مكنت من حصد المواصفة بعد اجتيازها لكافة مراحل التقييم، لتضاف الشهادة لسجل الدائرة الحافل بالتميز ولتكون محفزًا للاستمرار في درب التحسين المستمر.

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