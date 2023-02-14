«كهرباء الشارقة» تنفذ مشروع غاز في الحمرية بطول 73 كيلو متراً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت المهندسة آمنة بن هدة السويدي، مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تنفذ مشروعاً لإيصال شبكة الغاز الطبيعي إلى الحمرية، عبر خط غاز رئيسي يمتد من شارع الإمارات للمنطقة، بطول 73 كيلو متراً على مرحلتين، وبتكلفة قدرها 10 ملايين درهم، مبينة أن المرحلة الأولى من المشروع تم ترسيتها على المقاول وتنجز خلال العام الجاري، كما أن المرحلة الثانية ستنطلق في العام 2024.

وأضافت: إن تلك الشبكة ستخدم كل القطاعات في الحمرية، بإجمالي 1700 مستهلك، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية الخاصة في المنطقة.

وقالت: تم تصميم الخط الرئيسي كاملاً، ونحن في انتظار اعتماد المسارات من الجهات ذات الصلة للبدء في المشروع الذي سوف ينفذ على مرحلتين تم الانتهاء من تصميم الأولى، ووضع تكلفتها وستنجز خلال العام الجاري، وأما المرحلة الثانية فستكون في الشبكة الرئيسية الداخلية وستبدأ الأعمال الإنشائية بداية العام المقبل.

3 مراحل

وبينت أنه تم بالبدء في توصيل شبكة الغاز بمنطقة الشنوف على 3 مراحل وبتكلفة 22 مليوناً و500 ألف درهم وهي مكونة من 26 قطاعاً، حيث تم العمل في المشروع العام الماضي في مراحل تنفيذ الخطوط الرئيسية، كما بدأ العمل في تنفيذ شبكة الغاز في منطقة البطائح على 4 مراحل، وتم إنجاز المرحلة الأولى منها.

وبينت المهندسة آمنة السويدي أن هناك 8 مشاريع تطويرية للغاز تم إنجازها، منها في 180 فيلا في مشروع المدينة المستدامة و499 فيلا في مشروع الشيخ زايد للإسكان بمنطقة السيوح و102 فيلا في مشاريع الزاهية، ووحدات سكنية في مشروع شموس، عطفاً على تنفيذ خط غاز بطول 16 كيلومتراً وبتكلفة 8 ملايين درهم من الرحمانية إلى منطقة مويلح ويغطي العديد من المشاريع العمرانية.

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