1283 ضبطية نفذتها جمارك دبي في المطارات خلال 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين تنفيذ 1283 ضبطية متنوعة في مطارات دبي العام الماضي منها 707 قضايا مخدرات، و268 محضراً جمركياً.

حماية المجتمع

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في الجمارك: نضع في مقدمة أولوياتنا حماية مجتمعنا من أضرار ومخاطر المواد الممنوعة والمهربة والتي تضر المجتمع والاقتصاد، من خلال القيام بدورنا الحيوي كخط الدفاع الأول عن أمن وسلامة وصحة المجتمع، وتم تزويد المراكز الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش بما في ذلك أجهزة فحص الأحشاء، وتولي الدائرة اهتماماً كبيراً لتطوير كفاءة المفتشين الجمركيين من خلال الدورات التدريبية المكثفة لتزويدهم بأفضل المهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب المواد المخدرة والتصدي لها.

ابتكارات رائدة

ويعد ابتكار طاولة التفتيش الشامل وهي منصة مبتكرة، نظاماً متكاملاً لتتبع وتوثيق عملية التفتيش، ويعد الجهاز الأول من نوعه على مستوى مطارات العالم، وتعتمد الطاولة على تصميم فريد يوفر الكثير من المزايا غير المسبوقة، منها المحافظة على حقوق المسافر، من حيث خصوصيته خاصة أثناء التفتيش، والتعرف على هوية المفتش من خلال بطاقته التعريفية، وتسجيل وقت التفتيش والوقت المستغرق لعملية التفتيش، ونتيجته النهائية إذا كانت إيجابية أو سلبية، والحصول على إحصائية بعدد الحقائب، التي تم تفتيشها يدوياً.

ويتم حالياً تطوير الطاولة للربط مع نظام محرك المخاطر الذكي، وهو نظام ابتكرته جمارك دبي وتتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن البيانات الجمركية للبضائع والأشخاص، لتتولى إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي تحليل هذه المعلومات بهدف تحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه بها.

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