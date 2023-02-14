فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ينقذ شابين في كهرمان مرعش بعد 9 أيام من الزلزال

المصدر: وام

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أعلن العقيد خالد الحمادي قائد البحث والإنقاذ الاماراتي في تركيا أن جهود فريق الإمارات للبحث والإنقاذ نجحت ضمن عملية "الفارس الشهم / 2 " بالتعاون مع فريق الإنقاذ الفرنسي في إنقاذ شابين في كهرمان مرعش يبلغان من العمر 19 و 21 عاماً وذلك بعد مرور تسعة أيام من وجودهما تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا في السادس من فبراير الجاري.

وأفاد العقيد الحمادي أنه جاري مسح للمنطقة من من قبل وحدة الكلاب البوليسية (k9) للفريق البلاروسي، يليه إجراء مسح آخر للمنطقة من الفريق الإماراتي (k9) للتأكد من خلو المنطقة من وجود ناجين تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك اشتباه بوجود أحياء.

وبين العقيد الحمادي أن جهود فرق البحث والإنقاذ ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح خلال الأيام الماضية.

ويحرص الفريق على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية؛ ويعمل الفريق بنظام المناوبات على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المهدمة التي توجد فرص للعثور على ناجين أسفل أنقاضها.

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