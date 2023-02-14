طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق اقصى الغرب، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غرباً صباح الخميس.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط، يضطرب غرباً صباح الخميس ويحدث المد الأول عند الساعة 22:37 والمد الثاني عند الساعة 07:54 والجزر الأول عند الساعة 23:34 والجزر الثاني عند الساعة **:** ويكون الموج في بحر عمان خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 18:46 والمد الثاني عند الساعة 04:07 والجزر الاول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 23:34.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغر الرطوبة العظم الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 19 85 25

دبي 34 20 85 35

الشارقة 33 19 80 25

عجمان 32 19 80 25

أم القيوين 32 18 85 30

رأس الخيمة 32 17 85 25

الفجيرة 25 18 85 30

العـين 33 17 80 35

ليوا 33 15 80 20

الرويس 32 17 75 25

السلع 32 18 75 35

دلـمـا 25 19 75 35

طنب الكبرى 28 20 80 35

طنب الصغرى 28 20 80 35

أبو موسى 28 20 80 35

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