مذكرة تفاهم بين «سيرا» و«الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتعزيز فرص التعاون المشترك مع مختلف الجهات ومقدمي الخدمات المتنوعة والارتقاء بمستوى الخدمة والسعي المستمر للتسهيل على عملائها.

وقع المذكرة كل من أحمد المهيري نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، ومحمد الحمادي نائب الرئيس للرواتب وقنوات التوزيع للبنك المذكور.

واتفق الطرفان على تسهيل إجراءات دفع الرسوم والمعاملات البنكية لكل من الشركات العاملة في قطاع الأمن الخاص في دبي، أو الكوادر الأمنية الخاضعة لها بالإضافة لموظفي المؤسسة.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم خدمات بنك دبي الوطني لمتعاملي سيرا من الشركات والأفراد بميزات متعددة أهمها تقليل وقت المعاملات والتقديم على الطلبات.

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