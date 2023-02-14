شرطة دبي تحقق أماني 952 طفلاً في 3 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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حقق برنامج «إسعاد طفل»، الذي تنظمه إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية وإدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي، أماني 952 طفلاً منذ إطلاقه قبل 3 سنوات، بينهم 143 طفلاً في العام 2020، و481 طفلاً في العام 2021، و328 طفلاً في العام الماضي.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن برنامج «إسعاد طفل» أطلقته القيادة العامة لشرطة دبي بهدف تحقيق أماني الأطفال، حرصاً منها على نشر السعادة، لافتاً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات الهادفة إلى إسعاد الأطفال في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية، والتي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها في المجال الأمني.

طفل ليبي

ولبت القيادة العامة لشرطة دبي طلباً مقدماً من عائلة ليبية تُقيم في إحدى الدول الأوروبية.

وأكد الرائد علي يوسف آل علي رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي حققت أمنية طفل العائلة الليبية عبدالحميد العبيدي، الذي جاء بصحبة والدته، من خلال تمكينه من ارتداء الزي الشرطي، وتنفيذ جولة في دورية أمنية سياحية.

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