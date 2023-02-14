وفد من «الخارجية» يزور باريس لبحث التعاون الثلاثي مع فرنسا والهند

المصدر: باريس - وام

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قام وفد برئاسة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة رسمية إلى جمهورية فرنسا خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري، تمّ خلالها عقد الاجتماع الفني الثاني الخاص بالتعاون الثلاثي الإماراتي - الفرنسي - الهندي.

وجرى الاجتماع بمشاركة الهاجري وكل من آن - ماري ديسكوت، الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، وفيناي كواترا، وكيل وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، حيث تم تبني خارطة الطريق الخاصة بالتعاون الثلاثي، إضافة إلى مناقشة المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة في إطار هذا التعاون.

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