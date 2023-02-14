شركات «الخاص» ملزمة بتسجيل الموظفين المواطنين في «التقاعد»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد ضرورة عدم تأخر مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الإمارة في تسجيل الموظفين المواطنين الجدد الملتحقين بالعمل لديها، خلال فترة لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وأن عملية التسجيل في الصندوق تعد إجراءً إلزامياً، وكذلك تفادياً لاحتساب أي مبالغ إضافية على الجهة، أو التعرض للمساءلة القانونية، نتيجة عدم الالتزام بمتطلبات الصندوق وقانون التقاعد لأبوظبي.

وشدد الصندوق على ضرورة تحقق المواطنين الملتحقين حديثاً بمؤسسات القطاع الخاص في الإمارة من قيام جهات العمل التي التحقوا بها بتسجيلهم لدى الصندوق بالفعل خلال المدة المحددة أم لا، مؤكداً أنه في حال امتناع أو تراخي صاحب العمل عن التسجيل، يحق للمواطن إخطار الصندوق بالتحاقه بالعمل لدى الجهة، للحفاظ على حقوقه التأمينية، وعلى أن يقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. وأشار الصندوق إلى أنه يشتـرط لتسجيل المواطن في الصندوق ألا يقـل عمره عن 18 عاماً، ولا يزيد على سن الإحالة للتقاعد (55 عاماً للإناث و60 عاماً للذكور) عند التحاقه بالعمل، مع ضرورة احتفاظ جهة العمل بشهادة اللياقة الصحية للمؤمن عليه، وكذلك ألا يكون مسجلاً لدى الصندوق من قبل جهة عمل أخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز