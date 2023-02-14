«أدنيك» و«الدفاع» تطلقان منصة «آيدكس نكست جين»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع عن إطلاق منصة «آيدكس نكست جين»، ولأول مرة ضمن النسخة السادسة عشرة من معرض «الدفاع الدولي (آيدكس 2023)» والنسخة السابعة من معرض «الدفاع البحري (نافدكس 2023)» واللذين يعقدان تحت رعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنظم مجموعة أدنيك معرضي (آيدكس ونافدكس 2023) بالتعاون مع وزارة الدفاع، ويوفران منصة دولية لعرض التقنيات والابتكارات في قطاع الدفاع الدولي، وملتقى عالمياً لاستعراض أحدث تطورات قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، ويشكلان فرصة لعقد الشراكات الاستراتيجية في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

وتوفر «آيدكس نكست جين»، التي تستقطب ما يزيد على 82 شركة ناشئة من 25 دولة حول العالم منصة مثالية تتيح للشركات طرح الأفكار والمنتجات واستراتيجيات الأعمال، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنيات في مجال الدفاع أمام مجموعة من أهم القادة وصانعي القرار، والوفود الرسمية وكبريات الشركات العالمية في قطاع الدفاع على مستوى العالم.

وتتيح الفرصة أمام رواد الأعمال تعزيز العلاقات والأعمال التجارية من خلال لقاء المستثمرين والتواصل مع كبار الشخصيات في القطاعات الدفاعية العالمية، وتكوين شراكات فاعلة تسهم في خلق فرص تجارية واستثمارية عبر كافة الصناعات الدفاعية.

ويتماشى إطلاق المنصة لأول مرة ضمن فعاليات معرضي (آيدكس ونافدكس 2023) مع مكانة أبوظبي ودولة الإمارات على خريطة الصناعات الدفاعية في العالم، ومع كونها مركزاً عالمياً للابتكار والمبتكرين.

وتعد منصة «آيدكس نكست جين»، التي تقام لأول مرة إضافة نوعية للمعرضين تسهم تعزيز المكانة العالمية الرائدة لهما كأكبر المعارض الدفاعية على مستوى العالم، حيث ستوفر للشركات الناشئة من مختلف دول العالم استعراض الحلول والأنظمة والتقنيات المتطورة التي أصحبت تلعب دوراً محورياً في دعم تطور الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.

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