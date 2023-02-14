حمدان بن زايد: بتوجيهات القيادة.. الإمارات تولي الشباب اهتماماً خاصاً

المصدر: الظفرة - وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن قطاع الشباب في الدولة يُعد الأكثر أهمية ضمن رؤية القيادة الرشيدة، لما تمتاز به هذه الشريحة المجتمعية من حيوية وشغف نحو تحقيق الإنجازات المتميزة وما تمتلكه من أفكار وطاقات وطموحات قادرة على الارتقاء بالواقع وصُنع مستقبل أفضل لدولتها ومجتمعاتها.

وقال سموه: «تأتي الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصاً وتوفر لهم كل الفرص للمشاركة بشكل واسع في الحياة العامّة والإسهام بفاعلية في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد».

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، في محضر كيه بمنطقة الظفرة، وفداً ممثلاً عن قطاع الشباب من المؤسسة الاتحادية للشباب، ومجلسي أبوظبي والظفرة للشباب، لمناقشة دور وخطط مجالس هذه الفئة في مجال تمكين وبناء قدراتها، واستثمار طاقاتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب، ووفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة. وقدّم أعضاء مجلس الظفرة للشباب، والمتمثل في كلٍ من ذيب المنصوري وعبدالله الحمادي وتهاني الحمادي ومي المرر ومروى المنصوري ولطيفة الحمادي، نبذة عن المجلس وأعضائه وأهم إنجازاته ومشروعاته والمبادرات التي نظمها في عام 2022.

كما قدم الوفد لسموه ملخصاً عن الصورة العامّة لخطة عمل المجلس للعام الجاري والتي تهدف إلى تفعيل دور الشباب والاستماع إلى آرائهم وتسخير مواهبهم في سبيل خدمة الوطن وتمكينهم عبر إطلاق المبادرات الشبابية المختلفة التي تتماشى مع التوجهات الحكومية في عام الاستدامة.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على مختلف أنشطة قطاع الشباب في الدولة، ودور مجالس الشباب في تمكين القيادات الشابة عبر العضوية، فضلاً عن دور مجلس أبوظبي للشباب بصفته مجلساً محلياً يمثل إمارة أبوظبي وذلك من قبل بسمة راشد الحبسي مديرة المشروعات في المؤسسة الاتحادية للشباب وعبدالله الحمادي عضو مجلس أبوظبي للشباب.

وأثنى سموه على الدور الذي تقوم به المؤسسة الاتحادية للشباب في إشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع وصقل وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم وإبداعاتهم وأفكارهم، وتبني مواهبهم والعمل على خدمتهم وترجمة تطلعاتهم وطموحاتهم وأصواتهم إلى أجندة عمل ومشروعات ومبادرات تسهم في خلق بيئة حاضنة توفر لهم الفرص المرموقة لبناء منظومة بشرية قادرة على التغيير والتطوير نحو مستقبل مزدهر.

حضر اللقاء المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير شرطة منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين.

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