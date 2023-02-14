جامعة محمد بن راشد للطب مقر إقليمي للجمعية الدولية للمراكز الصحية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختيرت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مقراً للمكتب الإقليمي للجمعية الدولية للمراكز الصحية الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا مدة عامين من 1 يوليو المقبل، على أن يستمر المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت باستضافة المكتب حتى يونيو المقبل.

وقال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، السفير الإقليمي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: تعتمد المراكز الصحية الأكاديمية على تكامل الممارسة السريرية والبحوث والتعليم لتسريع اعتماد أفضل الممارسات في مجال العناية بالمرضى.

وأضاف: يسرنا أن نشهد اختيار جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مركزاً إقليمياً للصحة الأكاديمية، ما يمثّل خطوةً مهمة في الاتجاه الصحيح وفرصةً لترسيخ الرسالة التي تحملها مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أول نظام صحي أكاديمي في دبي، والمتمثلة في خدمة الإنسان وصناعة مستقبل الصحة بتكامل الرعاية والتعلم والاكتشاف.

عضوية

وتتمتع الجامعة بعضوية الجمعية منذ عام 2021، واستضافت الاجتماع الإقليمي الأخير لها في أكتوبر الماضي تحت عنوان «تحوّل المراكز الصحية الأكاديمية.. الابتكار والمرونة».

وتهدف الجامعة، باحتسابها المكتب الإقليمي الجديد، إلى وضع منهجية منسقة لتقديم الحلول الفعالة في خمسة مجالات، تشمل تطوير الرعاية السريرية بتطوير تجربة المريض، والاستثمار في البحوث الطبية الحيوية، وتعزيز مرونة المراكز الصحية الأكاديمية، وإجراء التعديلات اللازمة في المهن الصحية والتعليم الطبي وتطوير الشراكات والتوعية المجتمعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز