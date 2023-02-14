حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في الظفرة

المصدر: الظفرة - وام

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في محضر كيه بمدينة ليوا، عدداً من أعيان وأبناء منطقة الظفرة وتبادل معهم الحديث حول عدد من المسائل والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

وأبدى سموه حرصه الدائم على التواصل معهم وتفقد أحوالهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم أينما وجدوا على مساحة الوطن.

وأكد سموه أن خطط وبرامج الارتقاء والاستمرار في تطوير المشروعات في منطقة الظفرة تحظى بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واستكمالاً لنهضة وضع لبناتها الوالد المؤسّس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على خطاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالمواطنين وأعرب عن سعادته بلقائهم، وأوصاهم سموه بحسن رعاية أبنائهم ومتابعتهم وتربيتهم التربية الحسنة وغرس روح الوطنية وحب الوطن وقيادته الرشيدة، فهم يشكلون الرهان الكبير وحاضر الوطن ومستقبله.

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