أبوظبي تشارك بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لاختبار علاج «الثلاسيميا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك أبوظبي في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لاختبار مدى فاعلية وسلامة عقار طبي جديد يسمى «ميتابيفات» للمصابين بالثلاسيميا، تحت رعاية ودعم دائرة الصحة في أبوظبي، وبالتعاون مع العديد من المراكز في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا.

وأطلقت التجارب السريرية ضمن دراستين عالميتين، وتتيح هذه التجارب لهؤلاء المرضى الفرصة للمشاركة من خلال التواصل مباشرة مع مدينة برجيل الطبية.

وصدرت أخيراً الموافقة على استخدام عقار (ميتابيفات) في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعلاج مرض آخر ينتج عن نقص إنزيم البيروفات كينيز، فيما أثبت العقار في التجارب الأولية السابقة قدرته على علاج الثلاسيميا.

وستعمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على تقييم فاعلية العقار لدى نوعين من الثلاسيميا يختلفان نسبياً من حيث الاحتياجات الطبية، حيث تهدف إحدى الدراستين إلى تقييم ما إذا كان بإمكان العقار الجديد تحسين مستويات الهيموغلوبين بشكل فعال وآمن لدى مرضى الثلاسيميا غير المعتمدين على نقل الدم، فيما تهدف الأخرى إلى تقييم ما إذا كان بإمكان العقار ذاته تقليل متطلبات نقل الدم لدى هؤلاء المرضى المعتمدين على نقل الدم.

وجهة رائدة

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي بمركز الأبحاث والابتكار في «صحة أبوظبي»: «تواصل الدائرة بذل الجهود لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية وحاضنة للابتكار في علوم الحياة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مستندين إلى البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارة والسجل المتميز التي حظيت به في إجراء التجارب السريرية الناجحة».

وأضافت: استطاعت أبوظبي أن تلعب دوراً محورياً في تطوير وتأكيد فاعلية علاجات واعدة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المرموقة حول العالم. واليوم، نشهد انطلاق تجارب سريرية جديدة في أبوظبي لتواصل الإمارة مسيرتها في سبيل تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع في الدولة وحول العالم.

زيادة

وزادت دائرة الصحة في أبوظبي العام الماضي التجارب السريرية بنسبة 27 %، لتصل إلى 71 تجربة، مقارنة بـ56 تجربة في عام 2021، فيما كانت الإمارات من أولى الدول التي شاركت في التجارب السريرية للقاحات فيروس (كوفيد19)، حيث شهدت أكبر تجربة سريرية للقاح سينوفارم والتي شارك فيها أكثر من 32000 متطوع.

صحة ورفاهية

من جانبه، أكد الدكتور خالد مسلم رئيس قسم الأبحاث في برجيل، أن مدينة برجيل الطبية تحرص على تحسين صحة ورفاهية المرضى من خلال إعطاء الأولوية والتركيز على أحدث التطورات في العلاج والتطوير والمشاركة النشطة في الأبحاث مع المؤسسات الرائدة في العالم.

وأوضح أن هذه الدراسات إذا حققت نتائجها المرجوة ستكون بمثابة ثورة علمية في علاج مرضى الثلاسيميا، حيث يمكن أن يلبي الاحتياجات المزمنة للمرضى في الدولة والمنطقة.

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