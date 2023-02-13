الإمارات تواصل إرسال المساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة، لليوم الثامن على التوالي، في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا التي تأتي ضمن عملية «الفارس الشهم 2».

وبلغ عدد الرحلات (47) طائرة شحن تحمل على متنها (904) أطنان من المواد الغذائية والطبية وخيم لإيواء المتضررين حتى الآن.

من جهة أخرى، تستكمل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية ومتطورة في مجال البحث والإنقاذ.

وفي سياق متصل، تم افتتاح المستشفى الميداني (المستوى الثالث) المتنقل في منطقة (إصلاحية) في مدينة غازي عنتاب بالجمهورية التركية الصديقة، وبدأ باستقبال المرضى والمصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز