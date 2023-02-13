كهرباء دبي تطلع على ممارسات أصحاب الهمم بشرطة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، وفداً من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، للتعرف على أفضل تجارب وممارسات أصحاب الهمم في شرطة دبي.

وقدم النقيب عبد الله حمد الشامسي رئيس «المجلس»، ونائبه النقيب محمد عبد الرحمن المزروعي، شرحاً حول استراتيجية أصحاب الهمم في الشرطة، وأهم البرامج والمبادرات والخدمات الدامجة التي تقدمها لهذه الفئة من الموظفين وجمهور المتعاملين، وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، والمنبثقة عن محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي (مجتمعي.. مكان للجميع).

وأكد النقيب الشامسي، حرص المجلس على ترجمة تعليمات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، للتعاون مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لرفدهم بتجربة شرطة الإمارة كأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاهتمام بهذه الشريحة، وتعزيز جودة الحياة لهم من أجل مستقبل مستدام يلبي طموحاتهم.

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