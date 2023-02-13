تعاون بين «زراعة الشارقة» و«فارس الخليج»

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية ومؤسسة فارس الخليج لتجارة الأدوية والأدوات البيطرية، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية؛ تهدف إلى إدارة وتشغيل المجمع البيطري لمرعى الشمال في منطقة الذيد.

وقع الاتفاقية الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ومحمد سلطان العواني، المدير العام لمؤسسة فارس الخليج، بحضور ناجي الشويهي مدير إدارة الخدمات المساندة، ورزان الحمادي، مدير إدارة التنمية الخضراء، ومريم المعيني، رئيس قسم الثروة الحيوانية، وكمال سعيد من مكتب رئيس الدائرة، ووليد الشربني اختصاصي بيطري في مؤسسة فارس الخليج.

وبموجب الاتفاقية، فإن مؤسسة فارس الخليج ستكون المساهم الرئيس في تشغيل المختبر البيطري في مرعى الشمال بمنطقة الذيد، لخدمة جميع العزب في المنطقة، وستقوم بتوفير الخدمات البيطرية والأدوية وفقاً للمواصفات والتعليمات الفنية والصحية المعتمدة في دولة الإمارات، على أيدي اختصاصيين لإدارة الخدمات البيطرية بكفاءة عالية، كما ستوفر فرصاً لتدريب الكوادر الفنية البيطرية التابعة للدائرة وستشارك في جميع الأعمال البيطرية القائمة في المجمع، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات المطلوبة، واستخدام المنتجات المسجلة داخل دولة الإمارات، والتي صدرت لها شهادات تسجيل معتمدة من الجهات المختصة.

فرصة

وقال الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية: يأتي توقيع الاتفاقية في سياق الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص، وإعطائه الفرصة ليكون شريكاً في تعزيز التنمية المستدامة في إمارة الشارقة، وتأكيداً لاهتمامنا في توسيع نطاق التعاون والشراكة الاستراتيجية مع هذا القطاع الحيوي، والمبنية على تبادل الخبرات، وتطوير الأنشطة المشتركة، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتيح التعاون بين الاختصاصيين في مؤسسة فارس الخليج مع الاختصاصيين في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، لتشغيل وإدارة المجمع البيطري لمرعى الشمال، وفقاً لأعلى المعايير الصحية والبيطرية، لتقديم خدمات متخصصة عالية المستوى في المجمع البيطري، وهذا التعاون جزء أساسي من رؤية الدائرة التي تحرص على تحسين نوعية الخدمات البيطرية التي تقدمها لجميع مربي الثروة الحيوانية في الشارقة.

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