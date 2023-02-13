5000 منتسب لبرنامج «روبوت المحادثة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن انضمام 5 آلاف منتسب لبرنامجها التدريبي المجاني للتعريف باستخدامات روبوت المحادثة، بعد أسبوعين من إطلاقه عبر «الحرم السحابي». ويقدم البرنامج عرضاً عن هذه الأداة وآليات عملها ومجالات استخدامها ضمن البيئات التعليمية، إذ يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنتاج نموذج لغوي مشابه للنصوص التي يصوغها الإنسان. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوجهات الحكومية لدراسة تأثير الروبوت والتقنيات المماثلة في مجموعة من القطاعات ومن أبرزها التعليم.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: اتخذت الجامعة خطوة استباقية في تبني أحدث التطبيقات والبرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تشكل محوراً رئيساً في منظومتنا التعليمية، ونحن مقبلون على عصر جديد في التعليم الذكي، إذ تولي الجامعة أهمية كبيرة لرفد الدارسين بالموارد المعرفية الحديثة التي تتيح لهم مواكبة متطلبات عصر الرقمنة، وتمكينهم من إجادة استخدام التطبيقات والبرمجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وأضاف الدكتور العور: يمثل البرنامج التدريبي: «تشات جي بي تي»، في التعلُّم الذكي الإضافة الأحدث لمنظومة التعلم مدى الحياة التي تتيحها الجامعة، ويأتي هذا التوجُّه في ظل تنامي الإقبال على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والهادفة إلى تمكين الدارسين والمعلمين والعاملين في قطاع التعليم والموظفين من مُختلف الفئات العمرية، ورفدهم بالمهارات لتعزيز التجربة التعليمية.

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