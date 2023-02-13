فرق لمتابعة مراحل بناء المشاريع الخيرية لضمان استدامتها

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أكد عبدالله سعيد الطنيجي، أمين عام جمعية الإمارات للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، أن الجمعية وجدت لتلبي حاجات الناس المختلفة في تنفيذ المشاريع الخيرية المتنوعة، حيث ترتكز رؤيتها على الريادة في صناعة الأمل وتمكين العمل الخيري المستدام، من خلال تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز العمل الإنساني محلياً وعالمياً عبر تقديم البرامج والخدمات الخيرية بكفاءة وفاعلية.

وأضاف: انطلاقاً من عام الاستدامة نحرص في جمعية الإمارات الخيرية على استدامة المشاريع الخيرية، حيث تحرص الجمعية على تعيين عدة فرق للمتابعة، منها فريق لمتابعة مراحل بناء المشاريع وتصوير التقارير الخاصة بكل مرحلة، ومن ثم متابعة المشاريع بعد الانتهاء، فمثلاً مشروع بناء المساجد، تحرص الجمعية على الإشراف على جميع مراحل البناء وتوثيق كل مرحلة، ومن ثم إرسال فريق لعمل زيارة تفقدية لكل تفاصيل المسجد، وأيضاً طلب تقارير صيانة للمسجد، لضمان استدامة الاستفادة من المشروع.

وأشار إلى أن هدف الجمعية يتمثل في سد الاحتياجات الحياتية للأسر الفقيرة داخل الدولة وخارجها، حيث تقدم الجمعية باقة من المساعدات الإنسانية داخل الدولة، كالمساعدات التعليمية وعلاج المرضى المحتاجين وتوزيع المساعدات العينية من السلع الغذائية والقسائم الشرائية، إضافة إلى برنامج «إطعام الطعام»، وبرنامج «حفظ النعمة»، وتنفذ الجمعية مشاريع متنوعة، كبناء المساجد وحفر الآبار والمضخات وبناء المدارس وفصول تحفيظ القرآن الكريم .

وأضاف: نفذت جمعية الإمارات الخيرية 1302 مشروع خيري خلال عام 2022، شملت بناء مساجد وملحقاتها وحفر آبار وتوصيل المضخات وبناء دور الأيتام والفصول الدراسية والمجمعات والعيادات الطبية .

وأكد الطنيجي تواصل الجمعية تقديم برامجها الخيرية الموسمية التي تنفذها داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع مؤسسات معتمدة، كمشروع الأضاحي ومشروع إفطار الصائمين، وصولاً لبرنامج عمرة البدل والحج، حيث بلغ إجمالي المبالغ المنفقة على المشاريع من قسم المساعدات الخيرية عام 2022 مبلغ 9 ملايين و803 آلاف درهم، استفادت منها الأسر المتعففة داخل الدولة، موزعة على مساعدات عينية ومالية وصحية ودراسية.

وأضاف: تحرص الجمعية على استدامة على كفالة الأيتام من خلال رعاية اليتيم بتوفير الالتزامات الضرورية والدراسية، حيث بلغ إجمالي الكفالات لدى الجمعية 11320 مكفولاً، منها كفالة أيتام وكفالة أسرة وكفالة معلم قرآن وكفالة طالب علم وكفالة أصحاب الهمم، وبلغ إجمالي المساعدات المصروفة من صندوق الأيتام 663875 درهماً، تشمل الرسوم الدراسية والمير الرمضاني وكسوة العيد ومساعدات مالية وكوبونات مدارس وأدوات كهربائية وكسوة شتاء للمكفولين.

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