1113 محطة توزيع جهد دشنتها «كهرباء دبي» خلال 2022

المصدر: دبي - البيان

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دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 1113 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في أماكن متفرقة من دبي العام الماضي لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارة.

وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها للمتعاملين الجدد ما مجموعه 980 ألف ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

معايير

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لمواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».

وأضاف: «نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 1.19 دقيقة فقط العام الماضي وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم».

ومن جانبه، لفت المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة، إلى أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 73 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 42771 محطة.

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