2.4 دقيقة متوسط زمن استجابة شرطة القصيص للطوارئ

المصدر: دبي - البيان

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اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات وإحصاءات مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، ومنها بلوغ نسبة حضور الضابط المناوب في مواقع البلاغات %100 ليحقق بذلك المستهدف المطلوب، وتحقيق متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 2.4 دقيقة فيما كان المستهدف 3 دقائق.

وأشاد معالي الفريق المري بجهود قسم السجلات المرورية وحرصه على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح عبر الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، ما أدى إلى تسجيل صفر% نسبة القضايا المرورية المجهولة في 3 السنوات الماضية.

كما اطلع المري على إحصاءات مركز إسعاد المتعاملين، فبلغت نسبة السعادة الوظيفية %98 في عام 2022، بينما بلغت نسبة الاقتراحات التي تم الرد عليها %100، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة %100 في العام الماضي وفق استطلاع الرأي العام.

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