مركز العين يستقبل أصغر المتبرعين

المصدر: العين – سيف الكعبي

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شهد مركز العين التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للمشاركة في حملة جسور الخير الخاصة بإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية.

ورصدت «البيان» أصغر المتبرعين في مركز العين التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث سارع منصور وزايد وفاطمة وشيخة منذ الصباح للتبرع بالملابس وبحصالة احتوت على مدخراتهم خلال شهور وتم تسليمها لمركز العين التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير المركز في مدينة العين: توافد المواطنين والمقيمين للتبرع بالمبالغ النقدية والعينية يؤكد دورهم الإنساني والاجتماعي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية، حيث تم شحن ما يقارب ثلاثين شاحنة من المواد الغذائية والملابس والبطانيات إلى المدينة الإنسانية في دبي لتجهيزها وإرسالها إلى الدول المتضررة، وهذا يعكس ما عليه مجتمع دولة الإمارات من التكاتف والتعاون والمحبة.

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