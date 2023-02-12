جائزة الخير للعمل التطوعي تكرم 61 متطوعاً في دورتها 7 في حتا

المصدر: حتا - البيان

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كرمت جائزة الخير للعمل التطوعي بدورتها السابعة 61 متطوعاً ومتطوعة أمس في حديقة النحل في منطقة حتا بدبي.

وسلم المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة رئيس مجلس أمناء الجائزة المكرمين شهادات التقدير.

حضر التكريم فراس عزيز بن درويش نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي والشيخ أحمد بن محمد بن سالم القاسمي والدكتورة هند حميد العليلي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان.

وأشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن العمل التطوعي سمة راقية نابعة من قيم ومبادئ عظيمة ويعكس النهج الذي تبنته الإمارات منذ تأسيسها في العطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل.

وأكد فراس عزيز بن درويش نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي أن الجائزة تشكل رسالة تقدير وعرفان لكل أصحاب الأعمال الإنسانية الجليلة التي امتد أثرها ليشمل قطاعاً عريضاً من الأشخاص، مشيراً إلى أنها تعمل على إبراز ودعم الجهود الإنسانية في الدولة، وأشاد فراس عزيز بن درويش بجهود جميع المتطوعين في مختلف المؤسسات والمبادرات الخيرية والإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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