شرطة دبي تبرم اتفاقية لتطوير مهارات موظفيها ودعم مواهبهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، مذكرة تفاهم مع جمعية إدارة الموارد البشرية SHRM، وذلك في إطار سعي الطرفين إلى إرساء دعائم التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في إدارة رأس المال البشري، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير مهارات الموظفين ودعم المواهب، وتنمية الخبرات التي تعزز الاستدامة في منظومة العمل الشرطي.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومن جانب الجمعية فيفك أرورا المدير التنفيذي ورئيس الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور ضباط الإدارة العامة للموارد البشرية وموظفي الجمعية.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تطوير الكوادر البشرية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تساهم في تمكين الأفراد وتطوير بيئة العمل، وتبادل الخبرات لتطوير رأس المال البشري، وتحقيق التميز والريادة في العمل الشرطي.

وأشار اللواء مراد إلى أن المذكرة تتماشى مع جهود الدولة في تعزيز مفهوم الاستدامة، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023، عاماً للاستدامة، الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

وبيّن أن الاتفاقية ستعزز من التبادل المعرفي في إدارة الموارد البشرية، وتطوير الدراسات والبحوث التي تخدم المجال التخصصي الشرطي، وتطوير فرص التعليم المحلية والعالمية بين الطرفين، والمشاريع المشتركة في إدارة الموارد البشرية بما يخدم التحسين المستمر في منظومة العمل إلى جانب التعاون في المؤتمرات.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية أن الجمعية تحرص على مد جسور التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف دعم وتطوير العمل لدى الجانبين بما يخدم مصلحة المجتمع، مثنياً على الشراكة الفاعلة مع شرطة دبي في تبادل الخبرات والمعارف في مجال إدارة الموارد البشرية. وفي ختام مراسم التوقيع، سلم اللواء صالح عبدالله مراد، المدير التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية درعاً تذكارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز