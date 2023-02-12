3184 طلب توصيل غاز استقبلتها «كهرباء الشارقة» خلال 2022

المصدر: الشارقة ـ البيان

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استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة العام الماضي 3184 طلباً لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي و4568 طلباً لاعتماد مخططات الخدمة للمباني السكنية والتجارية والصناعية والحكومية والزراعية في مدينة الشارقة.

وأكد المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة في الهيئة، استمرارية مراجعة وتطوير الإجراءات والتحول الإلكتروني للتيسير على المتعاملين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد والمستلزمات لتوصيل الخدمات في موعدها والتنسيق مع المكاتب الاستشارية لمواكبة التغييرات وتقديم أفضل الخدمات للقاطنين في الإمارة.

وأشار إلى استقبال 2238 طلباً لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي بالقطاع السكني العام الماضي، و763 طلباً في القطاع التجاري و136 طلباً في القطاع الصناعي و46 طلباً في القطاع الحكومي وطلب واحد في القطاع الزراعي.

وفيما يخص طلبات اعتماد مخططات الغاز الطبيعي، أوضح أنه تم استقبال 2539 طلباً لاعتماد المخططات في القطاع السكني و721 طلباً مماثلاً في القطاع الصناعي 280 طلباً حكومياً و1005 طلبات تجارية و23 طلباً للمشروعات الزراعية.

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