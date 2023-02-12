«شام».. أصغر متبرعة تشارك بحملة «جسور الخير» في الشارقة

المصدر: الشارقة - شيرين فاروق

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من بين أيادي الخير وقلوب المحبة، شاركت الطفلة شام شادي (4 سنوات) في حملة «جسور الخير».

وتبرعت بمجموعة من الألعاب والملابس، وأهمها لعبتها المفضلة، إذ حرصت والدتها فاطمة مهيكل على ضرورة مشاركة أسرتها في دعم أهالينا في سوريا وتركيا، منوهةً بأهمية زرع هذا العمل التطوعي في نفوس الأطفال.

وشهدت الحملة إقبالاً وتعاوناً كبيراً من المقيمين في إمارة الشارقة الذين توافدوا على موقع جمع التبرعات العينية وتصنيفها وتغليفها تمهيداً لإرسالها إلى سوريا وتركيا.

وبدأت جمعية الشارقة الخيرية التعبئة لحملة «جسور الخير» في ساحة النخيل بالشارقة، لدعم ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كلاً من سوريا وتركيا.

وأعلن مركز الشارقة للتطوع عن استقبال طلبات المتطوعين الراغبين في المشاركة في الحملة عبر موقعه الإلكتروني، للإسهام في تحقيق أهداف الحملة بتوفير حزم الإغاثة العاجلة للنساء والأطفال المتضررين من الكارثة، وتوفير كل متطلبات الغذاء والدواء والخيم للمتضررين.

ودعت خيرية الشارقة أفراد المجتمع إلى دعم المبادرة لتحقيق مشاركة فاعلة من كل أفراد المجتمع وفرق التطوع لتجهيز حزم المساعدات لإغاثة متضرري الزلزال في البلدين، في إطار تضامن دولة الإمارات وشعبها مع الشعبين السوري والتركي في مختلف الظروف والأزمات.

وأوضح عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أنه تم استنفار الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة سوريا وتركيا ضمن حملة «جسور الخير» لتوفير آلاف الحزم الإغاثية العاجلة لمتضرري الكارثة لاستكمال مشروع الحملة من مختلف الجهات الإنسانية والأفراد، بما يترجم قيم الإمارات التي رسَّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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