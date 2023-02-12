سلطان بن أحمد يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الـ11 لطب الأسنان

المصدر: الشارقة-وام

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر لطب الأسنان في جامعة الشارقة، الذي تنظمه رابطة طلبة كلية طب الأسنان بالجامعة، تحت شعار «خطوات ثورية نحو صحة فم أفضل»، في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والصحية.

واستهل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تُليت بعده آيات بينات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على تفضل سموه برعاية المؤتمر وحضور افتتاحه.

وقال: يسلط المؤتمر الضوء على النظرة الدولية للجامعة، حيث ينعكس من خلال ترتيبها بين أفضل 301-351 جامعة في العالم، والسابعة على مستوى العالم العربي والأولى في الإمارات العربية المتحدة هذا العام طبقاً لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي المتخصصة بتصنيف الجامعات على مستوى العالم لعام 2023م، كذلك صنفت كلية طب الأسنان من بين أفضل 200 جامعة عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، حصل مستشفى الأسنان الجامعي بالشارقة (UDHS) كأول مستشفى أسنان في العالم على الاعتماد الماسي من اعتماد Qmentum (كيومينتوم) الدولي في كندا، بعد تحقيق معدل 99.4 % من معايير التقييم البالغ عددها 261، والذي يمثل علامة التميز في ضمان الجودة وسلامة المرضى.

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