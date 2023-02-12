«مبادلة» تتبرع بعائدات «بطولة التنس» لجهود الإغاثة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار دعمها لجهود إغاثة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا ، لتواكب بهذا الجهود الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات لتقديم يد العون والمساعدة، والتخفيف من الآثار الكبيرة التي خلفها الزلزال على الشعبين السوري والتركي.

وأعلنت الشركة تبرعها بعائدات تذاكر الدورين النهائي ونصف النهائي من بطولة «مبادلة أبوظبي المفتوحة» لتنس للسيدات، المقامة حالياً بمدينة زايد الرياضية في مدينة زايد الرياضية، لصالح حملة «جسور الخير» التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

وتتيح «مبادلة» بهذا الفرصة لمتابعي ومشجعي رياضة التنس للمساهمة في هذه الحملة الإنسانية ودعم جهود الإغاثة.

وكانت لاعبة التنس السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة التاسعة عالمياً واصلت انطلاقتها الناجحة في بطولة «مبادلة أبوظبي المفتوحة»، وتأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة بفوزها على الأمريكية شيلبي روجرز المصنفة 49 للبطولة 7 - 6 و6 - 2 في الدور ربع النهائي.

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