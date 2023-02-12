1000 باحث يشاركون في انطلاق أعمال مؤتمر اللغة العربية الدولي 6 بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة انطلقت صباح أمس أعمال مؤتمر اللغة العربية الدولي السادس بالشارقة بعنوان: تعليم اللغة العربية وتعلمها، تطلع نحو المستقبل: «المتطلبات، والفرص، والتحديات» بتنظيم من المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة – أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج ووزارة التربية والتعليم.

يتواصل المؤتمر حتى الثامن عشر من شهر فبراير 2023م، ويتضمن برنامجه 26 ندوة علمية وأربع ندوات لأفضل الممارسات والتجارب بمشاركة 143 خبيراً وباحثاً، بإجمالي عدد بحوث ودراسات بلغ 107 بحوث ودراسات وعدد من أفضل الممارسات بلغ 20 ممارسة جميعها متخصصة في تعليم اللغة العربية وتعلمها.

حضر انطلاقة الفعاليات الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي، والدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، بالإضافة إلى ذوي الاختصاص ومحبي اللغة العربية عبر برنامج التواصل المرئي وبلغ عددهم ألف باحث.

بدأت فعالية المؤتمر عن بُعد بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والقرآن الكريم، ثم الكلمة الترحيبية للدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، والتي أشار فيها إلى أن المؤتمر يُعد أحد البرامج المعتمدة للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج للدورة 2023/2024م، بهدف استجلاء ومناقشة القضايا والدراسات والأبحاث وأفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية ذات الصلة بواقع تعليم اللغة العربية وتعلمها، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.

وأشار إلى أن المؤتمر سيعمل على الاطلاع على أحدث المستجدات والمبادرات المبدعة والتقارير والتجارب الناجحة، كما يسعى إلى نشر الوعي وتحمل المسؤولية المشتركة وضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها تجاه اللغة العربية، والإفادة من التجارب والخبرات العالمية، لتطوير تعليم اللغة العربية مع مراعاة خصائص اللغة العربية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات العصرية التي تواجه مستقبل تعليم اللغة العربية وتعلمها.

ثم ألقى الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج كلمته قائلاً: نبرهن على أن الاهتمام باللغة العربية يأتي على رأس أولويات واهتمامات مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويأتي هذا المؤتمر تحقيقاً لأحد أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، والعمل على تعزيز التجديد والابتكار، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في تعليم اللغة العربية عن بُعد وتطبيقها على أرض الواقع في العالم العربي.

وتم تكريم وزارة التربية والتعليم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والدرع مقدم إلى الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج على دعمه المستمر للمركز، ثم تكريم المشاركين

بعدها بدأت الجلسة الافتتاحية بعنوان (تعليم اللغة العربية وتعلمها، تطلع نحو المستقبل: «المتطلبات، والفرص، والتحديات») والتي تناولت العديد من الموضوعات تناولها المشاركون.

وتتابعت ندوات المؤتمر وكانت عبارة عن ثلاث ندوات تضمن 15 ورقة بحثية في موضوعات مختلفة.

الندوة الأولى بعنوان: «تطوير مناهج اللغة العربية»، تضمنت 5 ورقات بحثية، والندوة الثانية بعنوان: «إعداد معلم اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين»، تضمنت 5 ورقات بحثية.

والندوة الثالثة بعنوان: «اتجاهات حديثة في تقويم تعليم اللغة العربية»، تضمنت 5 ورقات بحثية.

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