«دبي للإعلام» و«كريمتان» تطلقان خدمة وساطة البيانات

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مؤسسة دبي للإعلام، مع شركة «كريمتان»؛ الشركة العالمية لحلول البيانات الآلية، اتفاقية شراكة لإطلاق أول «خدمة وساطة بيانات» للناشرين في المنطقة، تُمكّن العلامات التجارية من استهداف عملائها بدقة متناهية.

وفي إطار الشراكة، فإن الطرفين المتخصصين في الإعلام سيضمان جهودهما لتزويد العلامات التجارية القدرة على استهداف عملائهم الذين يتحدثون باللغة العربية في الإمارات بدقة متناهية، عبر منظومة تحليلية لتصنيف اهتمامات العملاء وعرض خدمات العلامات التجارية التي تتناسب مع اهتماماتهم عند وجودهم في محركات البحث وفي شبكات التواصل الاجتماعي.

وستجعل هذه الشراكة مؤسسة دبي للإعلام واحداً من أوائل الناشرين المتوافقين مع اللائحة العامة لحماية البيانات والمعتمدة كـ«معيار ذهبي» في الاعتماد العالمي لمكتب الإعلان التفاعلي في المنطقة، كما أنها ستكون المؤسسة الأولى التي تمتلك بيانات نظيفة عبر آلية موافقة صحيحة في جميع مواقعها الإلكترونية.

ويعالج الحل أكثر من 20 مليون إشارة في الشهر عبر شبكة «دبي للإعلام»، ما يمكّن العلامات التجارية من استهداف العملاء والزبائن.

وسيتم إطلاق الحملات الأولى التي يدعمها الحل في أوائل شهر مارس المقبل بدعم علامات تجارية بارزة.

وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في مؤسسة دبي للإعلام: الشراكة مع كريمتان تسهم في تقديم هذا الحل التكنولوجي الفريد والمتقدم لسوق الإمارات.

بدوره، أفاد أندي هوستون، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في كريمتان: ستكون مؤسسة دبي للإعلام أول ناشر في المنطقة يستفيد من قوة البيانات المجمعة بموافقة مالك البيانات في شبكة الإنترنت المفتوحة.

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