«التوطين» تستعرض رؤيتها لأسواق العمل في ظل المتغيرات

المصدر: دبي - البيان

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تشارك وزارة الموارد البشرية والتوطين في عدد من الفعاليات خلال أعمال القمة العالمية للحكومات التي تعقد في الفترة من 13 – 15 فبراير الجاري، حيث تستعرض الوزارة رؤيتها لأسواق العمل في ظل المتغيرات العالمية. وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «تحرص دولة الإمارات على رسم ملامح التغيرات الجوهرية في حكومة المستقبل وتحسين الأداء الفعّال والكفء للخدمات، وتعزيز الجاهزية للتحديات والفرص المستقبلية المصاحبة لحقبة ما بعد النفط». وأضاف معاليه: «إن استضافة الإمارات السنوية للقمة العالمية للحكومات تنطلق من حرصها على استشراف آفاق مستقبلية وتبنّي استراتيجيات فاعلة تسهم في تهيئة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة استعداداً لمواجهة تحولات أسواق العمل وتغير النماذج الاقتصادية، ما يخلق تحديات لمستقبل التعليم والوظائف على حد سواء، إذ نحاول استقراءها وإبداع أفكار رائدة لتصميم مستقبل الحكومات وتنمية المجتمعات من خلال إدخال تغييرات جذرية على منظومة العمل».

جلسات

ومن المقرر أن يعقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً تشاورياً في اليوم الأول من القمة بمشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وجميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، والدكتور محاد سعيد باعوين، وزير العمل بسلطنة عُمان، ومحمد العبيدلي، الوكيل المساعد في وزارة العمل القطرية لشؤون العمل، وفهد المراد، نائب المدير العام لحماية العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، بالإضافة إلى جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور عامر الحجري، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما يشارك وزراء العمل في دول مجلس التعاون في اجتماع تشاوري يعقده وزراء العمل في الدول الآسيوية المرسلة للعمالة لعرض أفضل الممارسات المتعلقة بقوانين وتشريعات العمالة، وذلك خلال اليوم الثاني من القمة بحضور عمران أحمد، وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي بجمهورية بنغلاديش، وأفريانسا نور، نائبة وزير القوى العاملة بجمهورية إندونيسيا، ومانوشا ناناياكارا، وزير العمل والتوظيف الخارجي بجمهورية سريلانكا، وساجد حسين توري، وزير المغتربين وتنمية الموارد البشرية بجمهورية باكستان الإسلامية، وجيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، وماريا آنثونيت، وكيل المالية والإدارة الداخلية في دائرة الموظفين المهاجرين التابعة لحكومة الفلبين.

وستعرض الإمارات وقطر، وباكستان ، والفلبين، وسيرلانكا تجاربها خلال هذه الجلسة.

ويعقد في اليوم الثاني من القمة جلسة حوارية ضمن «منتدى مستقبل العمل» بعنوان «حوكمة مستقبل العمل»، حيث يتطرق أحد محاورها إلى «التعليم والوظائف كأولويات الحكومة»، ويشارك في الجلسة جيلبرت هونجبو مدير عام منظمة العمل الدولية، وفريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وراجنهيور آرنادوتير مديرة مركز التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث سيناقشون عدداً من المواضيع المؤثرة في أسواق العمل العالمية بما في ذلك توقع الوظائف المستقبلية.

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