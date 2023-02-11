بتوجيهات محمد بن راشد.. «المدينة الإنسانية العالمية» تغيث ضحايا زلزال سوريا وتركيا

المصدر: دبي – رامي عايش

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أكبر مركز إنساني لوجستي في العالم، جهودها للاستجابة للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

ووصلت بتوجيهات سموه، أمس، طائرة محملة بـ35 طناً من المستلزمات الصحية والطبية والإغاثية إلى مطار مدينة حلب السورية، بعد بضعة أيام من وصول طائرة أخرى سبقتها إلى تركيا لإيصال 37 طناً من المواد المشابهة.

وأكدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أنها مستمرة في تسيير رحلات إغاثة والعمل عن كثب مع المنظمات الدولية والشركاء، وتدرك أهمية العمل المنظم والسريع وجهود الإغاثة المنسقة في مثل هذه الحالات، إذ تعمل على مدار الساعة لضمان استجابة إنسانية فاعلة.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة: «لدينا حوالي 600 طن من المساعدات جاهزة للإرسال، نعمل مع شركائنا، مثل طيران الإمارات من أجل إيصال الإغاثة، كما موّلنا هذا الأسبوع شحنتين لنقل مواد من مخزون منظمة الصحة العالمية، واحدة إلى تركيا الأربعاء الماضي، وأخرى إلى سوريا وصلت أمس إلى حلب».

وأضاف: «تستضيف مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية، وهي تعبير عن حكومة دبي، أكبر مجتمع إنساني في الخليج، وتمثّل المدينة أكبر مركز لوجستي إنساني في العالم. تظهر البيانات في السنوات القليلة الماضية أن المساعدات ازدادت بشكل كبير من حيث حجم مواد الإغاثة وعدد الرحلات التي نسيّرها».

كما قال سابا: «المدينة تمثّل أداة للاستعداد والاستجابة للطوارئ، وهي ثمرة تحضير طويل للجاهزية للاستجابة لأي نوع من حالات الطوارئ»، مشيراً إلى أن موقعها يعتبر استراتيجياً للغاية بالنظر إلى أنه في رحلة تستغرق نحو 7 ساعات، يمكن الوصول إلى ثلثي السكان الذين يعيشون بالقرب من مناطق معرضة للكوارث».

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