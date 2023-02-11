رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ في تركمانستان

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، في قصر الشاطئ، قربان قولي بردي محمدوف، رئيس مجلس الشيوخ، «أب الأمة» في جمهورية تركمانستان الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه بزيارة رئيس مجلس الشيوخ إلى دولة الإمارات الذي قدَّم إلى سموه، في بداية اللقاء، التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي، وإلى عائلتها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقربان قولي بيردي محمدوف علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تنميته إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الرؤية المشتركة للبلدين بشأن تعاونهما وأولويات تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس مجلس الشيوخ الضيف الذي يضم رشيد ميريدوف نائب، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، وأحمد الحاي الهاملي، سفير الدولة لدى تركمانستان، وعدداً من كبار المسؤولين في تركمانستان.

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