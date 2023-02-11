صقر غباش: «الوطني الاتحادي» أسهم في التنمية الشاملة للإمارات

المصدر: وام

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المجلس أسهم خلال مسيرة الـ51 عاماً في التطور الحضاري والتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة القطاعات حيث تمتلك الإمارات بيئة تشريعية تواكب التقدم الذي تشهده وتوفر لها المناخ الملائم لوضع الدولة في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، إضافة إلى دور المجلس المساند تشريعيا ورقابيا لعمل الحكومة في خدمة الوطن والمواطنين حاملا أمانة المسؤولية بإرادة وطنية تنبع من قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والشعب في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في أرجاء الوطن في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة.

وبمناسبة الذكري الـ51 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي، رفع معاليه أسمى آيات التهاني والشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على حرص سموهم الدائم على تمكين وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي وممارسة سلطاته الدستورية كاملة، ليكون سلطة مساندة في مسيرة الدولة الاتحادية.

وقال معاليه: "في هذه المناسبة الوطنية نستذكر المآثر العظيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والآباء المؤسسين للاتحاد الذين بذلوا كل ما هو نفيس في تشييد صرح الاتحاد وجعل المجلس الوطني الاتحادي ركيزة أساسية في مسيرة الاتحاد".

وأشار معاليه الى أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على القيام بمهامه الدستورية والتشريعية بما يعزز دوره في المنظومة التنموية الوطنية والمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بما يُلبي طموحات الشعب والقيادة، مؤكداً حرص المجلس على ان يكون نموذجاً في الأداء البرلماني الوطني المخلص، من أجل خدمة شعب الامارات والاقتراب من نبضه والاستماع لصوته والعمل على تحقيق تطلعاته في إطار من التنسيق التام والتعاون البناء مع حكومتنا، واضعين نصب أعيننا توجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي على تعزيز التواصل مع مختلف برلمانات وشعوب العالم من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع مختلف برلمانات العالم ومن خلال الزيارات واللقاءات سواء مع ممثلي العديد من المؤسسات البرلمانية على الصعيد العربي والإسلامي والدولي أو الزيارات لمقر المجلس من قبل ممثلي المؤسسات البرلمانية والدبلوماسيين ومسؤولي المؤسسات الدولية بما يحقق التواصل مع شعوب العالم للاطلاع على النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وما تشكله من نموذج للتعايش والتسامح والاخوة الإنسانية.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تشهد نهضة شاملة في كافة القطاعات والمجالات، فمبادرات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مسيرة الدولة المئوية تشمل كل مقومات التنمية المستدامة وتشكل مرجعية ومنهجية عمل تعزز من قدرات دولة الإمارات على مواكبة التطورات وترسخ مكانتها الرائدة عالمياً وتحقق الرفاهية للمواطن.

وأكد معاليه الأهمية الكبيرة التي تؤديها منظومة التشريعات المتقدمة والمتطورة في نهضة البلدان، فالأسس التشريعية والقانونية السليمة التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر جميعها تصب في المصلحة العليا للوطن والمواطن وهي امتداد لنهج قيادتنا التي وضعت المواطن أولا في جميع الخطط الحالية والمستقبلية لمواصلة النجاحات والحفاظ على المنجزات التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية.

وقال معاليه إن المجلس الوطني الاتحادي يعاهد صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” وشعب الإمارات بأن يواصل العمل بكل طاقاته مع حكومتنا الموقرة لترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لتعزيز المسيرة الوطنية وتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات شعبنا العزيز وصيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة، داعياً المولى عز وجل أن يحقق ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة وشعب الإمارات من تقدم وازدهار.

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