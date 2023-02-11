جمعية الشارقة الخيرية تطلق حملة "جسور الخير"

المصدر: ‏ ‏ الشارقة – عصام الدين عوض

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انطلقت قبل قليل بساحة النخيل حملة ( جسور الخير ) التي تنظمها جمعية الشارقة الخيرية بهدف دعم ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، وذك ضمن الجهود التي تقوم بها الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في تلك الدولتين، حيث عملت على تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل وتستهدف الحملة والتي ستستمر أسبوعين بحسب عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية جمع 10 آلاف سلة ؛ منها 5 آلاف سلة غذائية و3 آلاف مواد صحية و2000 من مواد التدفئة.

استنفار



وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية انه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - تم استنفار الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة سوريا وتركيا ضمن حملة "جسور الخير" لتوفير آلاف الحزم الإغاثية العاجلة لمتضرري الكارثة لاستكمال مشروع الحملة من مختلف الجهات الإنسانية والأفراد بما يترجم قيم الإمارات التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ، مبيناً أن هناك الكثير من الحملات الخيرية التي أطلقتها القيادة الرشيدة للدولة وتهدف إلى اغاثة الجوعى و اللاجئين في مختلف بقاع العالم، منها حملة إغاثة السوريين ومد يد العون لهم ، والتي خصصت للاجئين من الاطفال والشيوخ والنساء ، وهي حملات – دائما – ما تأتي في وقتها باعتبار تلك الفئات من أكثر الفئات ضعفا وحاجة، داعيا في الوقت ذاته كافة المواطنين والمقيمين للمساهمة في تلك الحملة .

استجابة فورية

وأضاف أن استجابة الامارات الفورية والدعم المباشر للجوعى والمعوزين داخل وخارج أرض الوطن مكنها في أن تتبوأ المراكز الأولى عالمياً في قيمة المساعدات الإنسانية الأمر الذي جعل كل دول وشعوب العالم تنظر بإعجاب لتلك الحملات الإغاثية التي تطلقها في كافة المناسبات؛ لافتاً إلى أن هناك أكثر من 1000 متطوع من الجنسين يشاركون في الحملة .

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