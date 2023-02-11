شرطة دبي تطلق الدفعة الثانية من دبلوم المرونة

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي، برنامج الدفعة الثانية لدبلوم المرونة، الهادف إلى تعزيز كفاءة منظومة المرونة والحد من المخاطر.

وذلك تماشياً مع التوجيهات الحكومية لضمان استمرارية الأعمال في حال وقوع أية مخاطر. ويأتي إطلاق الدفعة الثاني بعد نجاح الدفعة الأولى التي تضمنت 18 منتسباً إماراتياً من 8 دوائر حكومية، فيما تضم الدفعة الحالية 11 مواطناً من مختلف الدوائر الحكومية على مستوى إمارة دبي.

وأكد العميد خبير أحمد عتيق بورقيبة، مدير مركز المرونة، أن إطلاق الدبلوم يأتي بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لا سيما بعد فوز دبي بجائزة «المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة»، وهي الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات التي تعزز من المرونة والحد من المخاطر.

مشيراً إلى تصنيف دبي كأول مركز للمرونة على مستوى العالم. وأضاف العميد بورقيبة أن الدبلوم يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز الجاهزية الدائمة، وذلك عبر توقع المخاطر وتقليل آثارها السلبية والاستجابة بفعالية معها، للعبور إلى المستقبل بكل كفاءة وحرفية. ولفت إلى أن منتسبي برنامج الدبلوم سيتمكنون بعد اجتيازهم لمواد الدبلوم «قادة في المرونة»، وسيساهمون في نقل المعرفة المكتسبة إلى مؤسساتهم.

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