رئيس مجلس النواب البحريني يزور جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: (أبوظبي - وام)

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زار أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه سهيل الغفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له.

واطلع والوفد المرافق على ما يقدمه «مركز الزوار» من منظومة متكاملة وخدمات مميزة لمرتادي الجامع من مختلف الثقافات، وعلى التجربة الفريدة التي دشنها المركز «درب التسامح»؛ التي تأخذ مرتادي الجامع في رحلة استكشاف استثنائية، من خلال سرد مصور لأقسام الدرب الثلاثة، التي تروي مسيرة إنجاز رائدة في مجال التعايش والتسامح، وفتح قنوات الحوار الحضاري بين مختلف ثقافات العالم.

وتجول أحمد المسلم والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي؛ مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية.

حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر؛ المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به المركز في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم، على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه.

وفي ختام الزيارة تم إهداء رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين، نسخة من كتاب «فضاءات من نور» أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير؛ الذي يضم عدداً من الصور المتميزة والفائزة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، ونسخة من كتاب «بيوت الله»، الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.

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