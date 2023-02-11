ملتقى سفراء ورؤساء البعثات التمثيلية يستعرض إنجازات «الخارجية»

المصدر: أبوظبي- وام

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اختتمت أول من أمس أعمال الملتقى السابع عشر لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والذي عقد على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري، وبمشاركة الوزراء وقيادات الوزارة وسفراء ورؤساء بعثات الدولة في الخارج.

تواصل

ويأتي انعقاد الملتقى في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تعزيز التواصل والتفاعل مع سفراء الدولة في الخارج، لتبادل الآراء والاطلاع على مختلف مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتنسيق وتوحيد الجهود بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الدبلوماسية الإماراتية.

وشهد الملتقى مشاركة عدد من معالي الوزراء والسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، ومجموعة من كبار المسؤولين ومديري الإدارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة من مختلف القطاعات لإلقاء الضوء على مختلف القضايا والموضوعات ذات الأهمية.

وتناول الملتقى محاور رئيسة في مجال السياسة الخارجية والاقتصاد والابتكار والصناعة والعلوم المتقدمة والمناخ، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «كوب28» ، إضافة إلى استعراض عدد من الأحداث والقضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

إنجازات

واستعرض المشاركون في الملتقى أهم وأبرز إنجازات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأهم المستجدات في عملها وبرامجها المختلفة، ويأتي الملتقى في إطار تعزيز الحوار بين كبار دبلوماسيي الدولة والمسؤولين في الداخل بمختلف القطاعات، لتعزيز التعاون بين كافة الجهات والمؤسسات ضمن منظومة عمل واحدة لمواصلة النجاحات والبناء على المنجزات التي تم تحقيقها.

وشارك في فعاليات الملتقى معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، ومعالي شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي أحمد الصايغ وزير دولة ومعالي خليفة المرر وزير دولة.

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