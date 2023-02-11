المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يشكر الإمارات لدعمها مبادرة إنشاء سوق الغذاء

المصدر: القاهرة - وام

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قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، الشكر لدولة الإمارات على دعمها لمبادرة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي حول إنشاء سوق الغذاء العربي، ودعمهما المتواصل انطلاقاً من إطلاق الرؤية العربية سنة 2018 ووصولاً إلى توقيعهما مذكرة تفاهم لتأسيس السوق العربي الرقمي للمواد الغذائية وذلك خلال أعمال الدورة الـ54 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والتي عقدت في أبوظبي بتاريخ 26 يناير 2023.

جاء ذلك في توصياته التي صدرت أمس في ختام أعمال دورته الوزارية الـ111 التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ودعا المجلس إلى ضرورة التوسع في الاستثمارات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي وخلق توازن بين العرض والطلب، وتبني السياسات والتشريعات للحد من الفاقد والهدر في الغذاء، ومواصلة العمل للتحول إلى نظم غذائية مستدامة وبناء شراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب.

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