«الإمارات للإفتاء الشرعي» يدعو لإغاثة المتضررين من الزلزال ضمن «جسور الخير»

المصدر: أبوظبي - وام

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دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إلى إغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا ودعم شعبي البلدين لمساعدتهم على تجاوز محنتهم، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم يد العون للشعبين السوري والتركي، وضمن حملة «جسور الخير» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي، وتنمية المجتمع. وقال المجلس - في بيان له - إنه انطلاقاً من واجبات القيم النبيلة، والجهود الإماراتية في العمل الإنساني، وتفعيلاً لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الذي دعانا لتقديم العون والمساعدة لمن تعرض للمحن والشدائد والنكبات، فإن المجلس يدعو الجميع إلى المسارعة لإغاثة المتضررين من الزلزال بمد يد العون إليهم وتقديم المساعدات؛ لإعانتهم على تجاوز محنتهم ومواصلة حياتهم ومواساة مصابهم.

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